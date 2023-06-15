İddia: Yunanistan açıklarında batan mülteci teknesinin ambarında 100 çocuk vardı

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan ve batan balıkçı teknesinin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edildi.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün batan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtti.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarıldı.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda dün mültecileri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Facianın ardından Yunanistan'da 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmesine karar verilmişti.