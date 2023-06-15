Sağlık

Dünyanın en büyük böbrek taşı çıkarıldı: 801 gram ağırlığında

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir hastadan, dünyanın en geniş çaplı ve en ağır böbrek taşı çıkarıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya böbrek taşı Canistus Coonghe Ameliyat

HABER MERKEZİ

Sri Lanka'da 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonghe, karın ağrısı nedeniyle Kolombo Askeri Hastanesine gitti.

Böbreğinde taş olduğu anlaşılan Coonghe, 1 Haziran'da ameliyata alındı.

Doktorlar, operasyonda Coonghe'nin böbreğinden 13,3 santimetre boyunda, 10,5 santimetre eninde ve 801 gram ağırlığında taş çıkardı.

Böbrek taşı, "dünyanın en geniş" ve "dünyanın en ağır böbrek taşı" olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness de kırılan rekorları doğruladı.

Daha önce "dünyanın en büyük" böbrek taşı rekoru, 2008'de Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gramlık böbrek taşıyla, "dünyanın en ağır böbrek taşı" rekoru ise 2004'te Hindistan'daki bir hastadan alınan 13 santimetre boyundaki böbrek taşıyla kırılmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv