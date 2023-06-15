Neçirvan Barzani Bağdat’ta Katar Emiri için verilen yemeğe katıldı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Bağdat’a ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani için bir yemek verdi. Sudani yemeğe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi de davet etti.

Yemeğe Neçirvan Barrani'nin yanı sıra Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile Irak ve Katarlı yetkililer katıldı.

Yemekten sonra yapılan görüşmelerde tarafların ortak menfaatleri ve bölgenin durumu ele alındı.

Katar Emiri 2003’ten bu yana ilk defa Bağdat’ı ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.