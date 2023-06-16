Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı: Hırvatistan-İspanya

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.
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avrupa UEFA Uluslar Ligi final Hırvatistan İspanya

HBAER MEKEZİ

2023 UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci yarı final mücadelesinde, İspanya ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda karşılaştı.

Sloven hakem Slavko Vincic'ın yönettiği müsabakaya hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremy Pino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 11. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

Maçın 84. dakikasında Alvaro Morata'nın yerine oyuna dahil olan Joselu, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve rakibini 2-1 yenen İspanya, finale yükseldi.

Turnuvanın final ve üçüncülük maçları, 18 Haziran Pazar günü oynanacak. Üçüncülük mücadelesinde Hollanda ile İtalya saat 16.00'da, finalde ise Hırvatistan ile İspanya saat 21.45'te karşılaşacak.

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