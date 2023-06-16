Politika

Sefin Dizeyi: Kürdistan Bölgesi anayasal haklarından taviz vermeyecek

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarından taviz vermeyeceğini belirtti.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, “Filipin Ulusal Günü” törenine katıldı.

Törende gazetecilere açıklama yapan Dizeyi, çok sayıda Filipinli vatandaşın Kürdistan Bölgesi’nde çalıştığını belirterek, “Filipinler ile iyi ilişkilerimiz var. Umuyoruz ilişkilerimizi diplomasi, ekonomi ve diğer alanlarda da geliştirebiliriz” dedi.

Öte yandan seçim konusuna değinen Dizeyi, uluslararası toplumun seçimlerin yapılmasını desteklediğini kaydederek, tüm siyasi partilerin de bu sürece destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Federal sisteme göre Kürdistan Bölgesi’nin anayasal meşruiyetinin tam olduğunu dile getiren Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti anayasal haklarından taviz vermeyecek” şeklinde konuştu.

Dizeyi, uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi’ni desteklediğini ve İçişleri Bakanı'nın ABD ziyaretinin de bu desteğin bir parçası olduğunu söyledi.

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