Washington Temsilcisi: ABD Kürdistan Bölgesi’nin müttefiki olarak kalacak

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Washington Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in Washington ziyareti ve ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ABD ile ortak çıkarlarımız var” diyen Beyan Sami Abdurrahman, “Bizimle kalmalarını istiyoruz onlar da bizimle kalacak” ifadelerini kullandı.

Reber Ahmed’in ABD’de üst düzey bir şekilde ağırlandığını belirten Beyan Sami Abdurrahman, “İçişleri Bakanı Reber Ahmed ABD’de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. İlk görüşmesini ABD Savunma Bakan Yardımcısı ile yaptı” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde ABD Avunma Bakanlığı (Pentagon) ile Peşmerge Güçleri arasında imzalanan mutabakata dikkat çekildiğini belirten Abdurrahman, iki tarafın da anlaşmaya bağlı kaldığını vurguladığını ifade etti.

ABD’li yetkililerle görüşmelerde Şengalli göçmenlerin evlerine dönüşlerinin de ele alındığını belirten Abdurrahman, “Kürt Ezidi göçmenlerin evlerine dönebilmeleri için Şengal Anlaşması uygulanmalı” şeklinde konuştu.

Şengal Anlaşması’nın uygulamasının Irak hükümetinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Abdurrahman, “Irak hükümeti Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve yasa dışı grupların çıkarılması konularına ciddiyetle yaklaşmalı” dedi.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerine de değinen Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Washington Temsilcisi, “Irak tarafonda bazı bazı sorunlar çıktı ancak süreç işlemeye başladı. Seçimler yapılmalı çünkü seçimler demokrasi sürecinin temelini oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.Sa