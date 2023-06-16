YSK Başkanı: Elektronik seçim sistemi geliyor

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Hürriyet’e konuştu.

“Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız” diyen Yener, “Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014’te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR KOLAYLIK SAĞLANACAK”

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere işaret eden Yener, sözlerine şöyle devam etti:

“Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak. Bu sisteme geçilmesine karar verilirse; elektronik oylama yapan ülkelerden nüfusu bizim nüfusumuza yakın ülkelerin modelinin baz alınması gerekir. 2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim.”

“BUNLARIN HEPSİ YEREL SEÇİMLERDEN SONRA”

Bu sistemin hangi ülkelerde olduğunu araştıracaklarını dile getiren YSK Başkanı, “Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-devlet üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır” şeklinde konuştu.