‘Kılıçdaroğlu’nu yeniden aday göstereceğiz’

HABER MERKEZİ

28 Mayıs seçimlerinin adından Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) başlayan tartışmalar çeşitli formüllerin konuşulmasıyla devam ediyor.

BBC Türkçe’ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, partisindeki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

“Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey büyükşehir belediye başkanıyken genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler. Yani her ikisi de Kemal beyin koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı.”

“İMAMOĞLU ADAY OLAMAZ, SIKINTISI VAR”

Adaylık için adı en fazla geçen kişinin İmamoğlu olduğunu belirten Kuşoğlu, mahkeme sürecine dikkat çekti:

“Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var. Bizim Kemal Bey’den sonraki en önemli adayımız için hukuki bir tuzak hazırlanmış durumda. Böyle olunca, bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme hem de İstanbul’u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul’u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz, bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım. Öbür türlü üzerimizde Demokles’in kılıcı gibi sallandırırlar.”

Kuşoğlu, olası bir kurultayda Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili, “Biz partililer olarak aday gösteririz” ifadelerini kullandı.