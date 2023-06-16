Kremlin: Putin’in Türkiye ziyareti yakında gerçekleşecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda bir Rus ajansı tarafından Putin'in beklenen Türkiye ziyareti hakkındaki sorusu karşısında, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu konuda daveti var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın bir zamanda gerçekleşmesi konusunda anlaştı, fakat kesin tarihi hakkında konuşmadık" yanıtını verdi.

Uşakov dün yaptığı bir açıklamada da Putin’in Türkiye’yi ziyaret edeceği konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti.

Uşakov, Rus liderin ziyareti planlayıp planlamadığının sorulması üstüne, “Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Devlet Başkanı Putin’e Türkiye’yi ziyaret etmesi için ilettiği daveti teyit etti. Böyle bir plan var, ancak kesin tarih henüz ele alınmadı” ifadelerini kullanmıştı.