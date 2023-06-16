İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’yla görüşmelerimizi sonuçlandırdık

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ankara Ahlatlıbel'de yaptığı görüşmeyi anlattı.

“Çarşamba günü yaptığımız buluşmada benim kendilerine birtakım hatırlatmalarım, önerilerim doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik” diyen İmamoğlu, “Düşüncelerimi değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım” ifadelerini kullandı.

“PARTİ İÇİNDEKİ MESELELERİ VE SÜREÇLERİ PAYLAŞMAYI DOĞRU BULMAM”

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle. Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır, benim bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar."

"Bir yandan sayın Genel Başkanı'mızın attığı adımları da takip ediyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir, ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirleri kendisine paylaştım. Kurumsal olarak yaklaşık 15 yıldır CHP'nin bir üyesi, bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı da doğru bulmam" şeklinde konuştu.

“BİREYSEL OLARAK KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİM TARAFLAR OLABİLİR”

İmamoğlu, "Bahsettiğimiz meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmek zorunda olduğu, bilmesi gereken kısımları da var” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“O kısımlarıyla ilgili Genel Başkanı'mızın umuyorum ki bayram öncesi yapacağı bazı aktarımlar sonrasında belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da benim de bireysel olarak kamuoyunu bilgilendireceğim taraflar olabilecektir. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik sayın Genel Başkanı'mdan çok saygın, özenli ve değerli buluşmalarımızı sonuçlandırdık.”

“ORTAK MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

İBB Başkanı İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aşamadan sonra umuyorum ülkemizin önünü açacak, muhalefetin yeniden güçlenmesini sağlayacak, CHP'yi daha güçlü bir şekilde sürecin tasarlayacağı, yerel seçimlere dönük daha güçlü sağlayacak, ittifakın mutabakatıyla daha farklı, daha yenilenmiş, ülkemizi 21. yüzyıla hazırlayan demokratik, adil, bu ülkedeki her katmanın kendisini bu memleketin sahibi hissettiği ortak mücadelemizi devam ettiririz diye düşünüyorum."