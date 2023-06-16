Politika

Ukrayna: Rusya, Kiev’e Kinjal ve Kalibr füzeleriyle saldırdı

Ukrayna, Rusya’nın bugün Kiev’e Kinjal ve Kalibr füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna Kiev füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, Rus ordusunun başkent Kiev'e hipersonik Kinjal ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli Kalibr füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Kiev'e yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusların aynı anda balistik, seyir füzeleri ve insansız havaraçları (İHA) kullandığını aktaran Popko, “Kiev çevresindeki hava sahasında 6 Kinjal aerobalistik füze, 6 Kalibr seyir füzesi ve 2 keşif İHA imha edildi” ifadesini kullandı.

Popko, saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasarın tespit edilmediğini aktardı.

"BAHMUT’TA TAARUZ OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, doğu cephesindeki savaşla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Doğuda durumun gerginliğini koruduğuna işaret eden Sırskiy, “Düşman, Ukrayna birliklerinin güneydeki taarruzuna ve bölgedeki mevzilerini kaybetmelerine rağmen savaşa daha hazırlıklı birliklerini Bahmut yönüne yerleştirmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Sırskiy, Rusları Bahmut yakınlarından uzaklaştırmak için tepelerin ve orman kuşaklarının kontrolünü geri alarak belirli yönlerde taarruz operasyonlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv