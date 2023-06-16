Politika

Figen Yüksekdağ: HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yanlıştı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkarmak yerine Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemenin "yanlış seçim" olduğuna inandığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye HDP Figen Yüksekdağ Kemal Kılıçdaroğlu Seçim

HABER MERKEZİ

Yüksekdağ, İngiltere merkezli Middle East Eye'a yazdığı mektupta, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu siyasetçilerinin, kendisi de dahil olmak üzere kendi adaylarını çıkarmayı teklif ettiğini kaydeden Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk. 2023 seçimleri HDP için benzersiz bir süreçti; kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine odaklanmadığı için, Kılıçdaroğlu'nun yanlış tercihiyle sonuçlandı."

Yüksekdağ, cezaevindeki bir kadın siyasetçiyi cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiklerini, ancak bunun HDP'nin kararsızlığı nedeniyle başarısız olduklarını söyledi.

Yüksekdağ, partisinin hayal kırıklığı yaratan bir seçim sonucunun ardından düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksekdağ, seçim sürecinde Erdoğan ve müttefiklerinin seçimi topluma medya, devlet kuruluşları ve hükümet sözcüleri üzerinden, “iç ve dış düşmanlara karşı Türkiye için kurtuluş meselesi” olarak sunduklarını ifade etti.

Cezaevindeki sekizinci yılına giren Yüksekdağ, umutsuzluğa kapılmadığını belirterek, “Her zaman iyimser oldum. Teslim olmak bir seçenek olmadığı için iyimser olmamak için bir sebep yok” dedi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv