Figen Yüksekdağ: HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi yanlıştı

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Yüksekdağ, İngiltere merkezli Middle East Eye'a yazdığı mektupta, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu siyasetçilerinin, kendisi de dahil olmak üzere kendi adaylarını çıkarmayı teklif ettiğini kaydeden Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk. 2023 seçimleri HDP için benzersiz bir süreçti; kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine odaklanmadığı için, Kılıçdaroğlu'nun yanlış tercihiyle sonuçlandı."

Yüksekdağ, cezaevindeki bir kadın siyasetçiyi cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiklerini, ancak bunun HDP'nin kararsızlığı nedeniyle başarısız olduklarını söyledi.

Yüksekdağ, partisinin hayal kırıklığı yaratan bir seçim sonucunun ardından düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksekdağ, seçim sürecinde Erdoğan ve müttefiklerinin seçimi topluma medya, devlet kuruluşları ve hükümet sözcüleri üzerinden, “iç ve dış düşmanlara karşı Türkiye için kurtuluş meselesi” olarak sunduklarını ifade etti.

Cezaevindeki sekizinci yılına giren Yüksekdağ, umutsuzluğa kapılmadığını belirterek, “Her zaman iyimser oldum. Teslim olmak bir seçenek olmadığı için iyimser olmamak için bir sebep yok” dedi.