İsveç Savunma Bakanı’ndan K24'e: Türkiye ve Macaristan NATO'ya katılmamıza istekli değil

İsveç Savunma Bakanı, Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO üyesi ülkelerin İsveç'in üye olması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.