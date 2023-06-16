İsveç Savunma Bakanı’ndan K24'e: Türkiye ve Macaristan NATO'ya katılmamıza istekli değil
HABER MERKEZİ
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci günü Brüksel'de devam ederken, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, K24’e açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin yeni Savunma Bakanı ile görüştüklerini ifade eden Jonson, “Türkiye, PKK'nin İsveç'teki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyor” dedi.
Haziran 2022'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü anlaşmaya göre, Türkiye, İsveç'ten PKK üyesi olan kişileri sınır dışı etmesini istemişti.