Politika

İsveç Savunma Bakanı’ndan K24'e: Türkiye ve Macaristan NATO'ya katılmamıza istekli değil

İsveç Savunma Bakanı, Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO üyesi ülkelerin İsveç'in üye olması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya İsveç NATO Türkiye Macaristan

HABER MERKEZİ

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci günü Brüksel'de devam ederken, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, K24’e açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni Savunma Bakanı ile görüştüklerini ifade eden Jonson, “Türkiye, PKK'nin İsveç'teki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep ediyor” dedi.

Haziran 2022'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü anlaşmaya göre, Türkiye, İsveç'ten PKK üyesi olan kişileri sınır dışı etmesini istemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv