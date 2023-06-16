Politika

Macron, Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.
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HABER MERKEZİ

Bu yıl 2'nci kez Fransa'ya giden Veliaht Prens, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Ukrayna-Rusya savaşından Lübnan'daki krize kadar pek çok önemli uluslararası konu görüşüldü. Ziyaretin Ortadoğu zemininde, değişen uluslararası dengede önem taşıdığı belirtiliyor.

Körfez ülkeleri ve İran ile bağlarını koruyan tek Batılı aktör olarak Fransa'nın son dönemde Ortadoğu sahnesine dönmeye çalıştığı yorumu yapılıyor.

Ziyaretin sonunda Paris-Riyad ilişkilerinin ileriye taşınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı için öncelikli konu Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı.

Riyad'ın Lübnan'daki etkisi de, gündeme getirilmesi planlanan meselelerden oldu.

Macron'un tarihi bir krize sürüklenen Lübnan'da yeni bir cumhurbaşkanı arayışına çözüm bulmak için, Veliaht Prens'ten destek istemesi bekleniyor.

Veliaht Prens'in bir haftadan uzun süre Fransa'da kalması ve 23 Haziran'da düzenlenecek Paris Zirvesi'ne katılması planlanıyor.

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