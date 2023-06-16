ABD Kongresi üyelerinden Blinken’a Kürdistan petrolü mektubu

WASHINGTON (K24)

ABD Kongresi üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı'nı Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için Ankara ve Bağdat'taki yetkililerle görüşmeye çağırdı.

ABD Kongresi'nde Kürdistan Dostluk Grubu’ndan Michael Waltz, Seth Moulton ve Don Bacon, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol meselesiyle ilgili bir mektup göndererek, Kürdistan Bölgesi'ndeki ekonomik istikrar için çabalarını övdü.

Mektupta Blinken'a, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak için Bağdat ve Ankara ile en üst düzeyde görüşme çağrısında bulunuldu.

“Bildiğiniz üzere Mart ayından bu yana Kürdistan Bölgesi'nin ürettiği petrolü nakletmesi için elindeki tek seçenek olan Irak-Türkiye petrol boru hattı askıya alındı. Bu askıya alma, Kürdistan Bölgesi'nin gelirinin yüzde 80'inin kaybının sebebidir" denilen mektupta, Kürdistan Bölgesi’nin Suriye ve Irak'tan yüzbinlerce mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Mektupta, "Kürdistan Bölgesi kesinlikle bölgesel istikrarda önemli bir faktör ve mülteciler için bir sığınak haline geldi ve DAİŞ'in yenilmesinde güvenilir bir ortak oldu” denildi.

Kongre üyeleri, Irak Parlamentosu’ndaki son bütçe tartışmaları ve Bağdat'ın Kürdistan petrolünü yeniden ihraç etmek için bütçenin bir kısmını Kürdistan Bölgesi'ne göndermeyi taahhüt etmemesi konusundaki endişelerini dile getirerek, bu adımların, Irak Başbakanı ile Kürdistan Bölgesi Başbakanı arasında bu yıl imzalanan Kürdistan petrolünü ihraç etme anlaşmasının iptaline yol açabileceğini belirtti.

"ABD'nin bu soruna çözüm bulması, Irak'ın mutabakatına ve federal yapısına saygı duymanın önemini vurgulaması ve Kürdistan petrolünün dünya pazarlarına ulaşmasını sağlaması için emsalsiz bir fırsat olacağına inanıyoruz” denilen mektup şöyle devam etti:

“15 yıl önce Kürdistan Bölgesi'ndeki ilk ABD şirketi enerji sektöründe faaliyet göstermeye başladı ve Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol üretimi günlük 400 bin varilin üzerine çıktı.

Bu üretim, OPEC'in en büyük ikinci üreticisi olan Irak'ın petrol ihracatını artırmaya yardımcı oldu. Kürdistan Bölgesi de gaz üretimini geliştirmek istiyor, bu da Irak ve Avrupa'ya daha fazla gaz arzına yol açabilirken, Rusya'dan Ukrayna'ya küresel gaz ve petrol arzı hala tehdit altında.

Bu, Irak petrol sektörünü her zamankinden daha istikrarlı hale getirecek.”

Önümüzdeki günlerde Irak Petrol Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı ortak heyetinin Türkiye’ye giderek Kürdistan petrolünün yeniden ihracını görüşmesi bekleniyor.