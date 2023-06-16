Kültür-Sanat

Zaho’da ‘Şal û Şepik’ Festivali düzenlenecek

Festivalde Erbil, Duhok, Barzan, Zaho, Şırnak, Akre ve Amedi’den katılımcılar yer alacak.
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kürdistan Şal û Şepik Festivali Zaho Pira Delal

ZAHO (K24)

21 Haziran’da Zaho’daki Delal Köprüsü’nde (Pira Delal) yapılacak olan Şal û Şepik Festivali’nde 1 gün boyunca geleneksel Kürt elbiseleri sergilenecek.

Festivalde Erbil, Duhok, Barzan, Zaho, Şırnak, Akre ve Amedi’den katılımcılar yer alacak.

K24’e konuşan Zaho Kültür Sanat Müdürlüğü Direktörü ve festival organizatörü Dilxwaz Musa, “Festivalin amacı, Şal û Şepik türlerini koruyarak bir kültür haline getirmek ve bu giysilerin belirli bir toplum sınıfına özgü olmadığını herkese anlatmaktır” dedi.

Musa, “Bu kıyafetleri üreten ilk endüstri Zaho'daydı ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Başlangıçta Yahudiler bunu yaptı ve daha sonra bölgedeki Hıristiyanlar bunu yapmaya devam etti. Bölge vatandaşlarının bir kısmı hala bu işle uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Farklı kentlerden Şal û Şepik ustalarının festivale katılacağını kaydeden Musa, “Festivalin bir diğer amacı da Zaho Kültür Sanat Müdürlüğü'nün de belirttiği gibi, bölgede uzun yıllar birlik ve kardeşlik içinde yaşamış dinlerin ve toplulukların bir arada yaşadığını göstermek. Bu arada festival boyunca Roj Müzik Grubu tarafından çok sayıda şarkı seslendirilecek” diye konuştu.

 

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