KDP-S’nin yeni lideri: Suriye’de Kürt haklarının kazanılması için çalışacağız

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de düzenlenen Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) kongresinde partinin sekreteri seçilen Muhammed İsmail, Erbil'de düzenlenen 12. KDP-S Kongresi'ne katılan Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi liderliğine teşekkür etti.

Erbil’de düzenlediği basın toplantısında konuşan İsmail, kongrede Kürtlerin birliğine vurgu yaptıklarını bildirdi.

Halkın endişelerini kendi endişeleri olarak gördüklerini belirten İsmail, “Kongrede Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) çalışmalarının ulusal bir başarı olarak önemini ve Suriye'deki Kürt hakları mücadelesinin yanı sıra diğer Suriyeli muhalif güçlerin mücadelesinin ve demokratik, özgür ve çok partili bir Suriye'nin öneminin önemini vurguladık” dedi.

Öte yandan K24’e konuşan İsmail, KDP-S’nin Suriye'deki duruma ilişkin siyasi tutumunu değiştirmeyeceğini söyleyerek, ülkedeki iç duruma yönelik siyasi çözümün altını çizdi.

KDP-S lideri, Suriye'deki yeni sürece hazır olduklarını belirterek, siyasi bir çözüm ve uluslararası bir kararın Suriye'deki kriz ve sefaleti sona erdireceğini umduklarını söyledi.

14 Haziran 1957’de kurulan KDP-S, geçtiğimiz 12 Haziran’da Erbil’de son kongresini gerçekleştirmişti.