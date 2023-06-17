EURO 2024 elemelerinde gecenin sonuçları

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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.

Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Gecenin sonuçları şöyle:

B GRUBU:

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

C GRUBU:

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Malta-İngiltere: 0-4

D GRUBU:

Letonya-Türkiye: 2-3

Galler-Ermenistan: 2-4

H GRUBU:

Finlandiya-Slovenya: 2-0

San Marino-Kazakistan: 0-3

Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0

I GRUBU:

Kosova-Romanya: 0-0

Andorra-İsviçre: 1-2

Belarus-İsrail: 1-2