EURO 2024 elemelerinde gecenin sonuçları
HABER MERKEZİ
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.
Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Gecenin sonuçları şöyle:
B GRUBU:
Cebelitarık-Fransa: 0-3
Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
C GRUBU:
Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3
Malta-İngiltere: 0-4
D GRUBU:
Letonya-Türkiye: 2-3
Galler-Ermenistan: 2-4
H GRUBU:
Finlandiya-Slovenya: 2-0
San Marino-Kazakistan: 0-3
Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0
I GRUBU:
Kosova-Romanya: 0-0
Andorra-İsviçre: 1-2
Belarus-İsrail: 1-2