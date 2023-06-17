Fransa: İsveç’in NATO üyeliği için daha fazla bekleyemeyiz

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye ve Macaristan'a seslenerek, NATO'ya katılmak İsveç'in üyelik başvurusunu onaylamanın zamanı geldiğini belirtti.

İsveçli mevkidaşını Paris'te ağırlayan Colonna, görüşmelerinin ardından yaptıkları basın toplantısında, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan zirvede İsveç'i tam üye olarak görmek istediklerini söyledi.

Colonna sürecin sona erme zamanının geldiğini belirterek "Artık daha fazla bekleyemeyiz" diye konuştu.

NATO'nun kurulma temelleri ve gerekçelerini hep birlikte yeniden hatırlamak gerektiğini ifade eden Fransız bakan, İsveç'in üyeliğinin yalnızca Baltık bölgesinin değil, Ukrayna'daki savaş sürdüğü sürece bütün Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını güçlendireceğini kaydetti.

Colonna, adım atmanın herkesin çıkarına olduğunu vurgulayarak "Tersine, bu katılımı geciktirmek, nedenini anlamadığımız bir zorluk yaratacaktır" dedi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BİLLSTRÖM: KARAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Ekim 2022'deki atamasından bu yana ikinci kez Paris'i ziyaret eden İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise gazetecilere Ukrayna savaşının ülkesinin 200 yıllık tarafsızlık politikasını bırakmasında bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Billström "NATO üyesi olmak istiyoruz ama karar Türkiye'nin elinde" diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğinin önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak olan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılacağı üçlü toplantıda ele alınması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Vilnius zirvesi öncesinde bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirtmişti. Ancak Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in beklentilerini bir sonraki zirvede karşılamayabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda bazı adımlar atan İsveç, son dönemde terörle mücadele yasasını değiştirdi ve PKK sempatizanı bir kişinin Türkiye'ye iadesini kabul etti.

İsveç'le birlikte üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ise nisan ayında NATO'ya tam üye oldu. (Kaynak: Euronews)