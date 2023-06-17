Ermenistan Başbakanı: Ağrı Dağı'nın bizimle ne ilgisi var?

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda muhalefetten bir milletvekili ile girdiği diyalogda devlet sembollerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Paşinyan, "Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan'ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh'un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var?" ifadesini kullandı.

“’BİZİ YOK EDİN’ ANLAMINA GELİYOR”

Paşinyan, devlet armasının Ermenistan'ın teminatı olduğunu söyledi.

Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının "kendi toprağımız" algısı yaratacağını belirten Paşinyan, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor" dedi.

1991’de yeni devletin temelleri atılırken buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını kaydeden Paşinyan, ülkesini ve devletini en çok sevenin kendisi olduğunu belirterek, bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını söyledi.