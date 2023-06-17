İBB Başkanı İmamoğlu: Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Ankara Ahlatlıbel’de yaptığı görüşmede, İmamoğlu’nun genel başkan olmak istediğini belirttiği öne sürüldü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesini yazdı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu, bir buçuk saat süren görüşmede İmamoğlu'na doğrudan “Genel başkan olmak istiyor musun?” diye sorduğunu söyledi. Saymaz, İmamoğlu’nun “Tabii ki olmak isterim” diye yanıt verdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesine dair Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Liderlikle sınırlı olmayan, bütünlüklü bir değişim istediğini söyledi. “El verin, birlikte yapalım” dedi. Hatta Kılıçdaroğlu'na, değişimi kendisinin açıklamasını önerdi. Ardında şöyle devam etti:

“Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, değişimi en kısa sürede yapmamız lazım.”

Kılıçdaroğlu, “İstanbul ne olacak?” diye sordu.

CHP lideri, İmamoğlu'na İBB'ye odaklanmasını söyledi. İBB başkanlığına tekrar aday olup kazanmasını ve belediye meclisinde çoğunluğu almasını salık verdi. “Belediyeyi bir CHP'liye teslim ettikten sonra değişimi konuşuruz” dedi.

İmamoğlu ise değişim olmadan İBB'nin de sıkıntıya gireceğini söyledi. Bir yol haritası sunabileceğini belirten İmamoğlu, “Sizin onayınızla devam edelim” şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun yol haritasını dün Kılıçdaroğlu'na yolladığı öne sürülüyor. Bu metinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, “Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım” açıklaması yapmasını istiyor. Bundan sonraki sürecin elbirliğiyle yürütülmesini öneriyor.”

CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu'nun dün BBC Türkçe'ye yaptığı açıklama ise Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultayda aday olacağını belirtilmişti.