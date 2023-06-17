Beyaz Saray: Neçirvan Barzani’nin görüşmelere katılımını memnuniyetle karşılıyoruz

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge günlük basın brifinginde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Sözcü Hodge, “Emir Şeyh Tamim Bin Hamad el Sani'nin Bağdat'a ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. ABD, Irak'ın egemenliğini, bağımsızlığını ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) ve daha geniş Arap bölgesine artan entegrasyonunu tam olarak destekliyor. Bu, Irak'ın enerji şebekesini KİK ve Ürdün şebekelerine bağlamak için adımlar atarak geçen yıl enerjide kendi kendine yeterliliğe doğru hareketini içeriyor” dedi.

“Bu altyapı projelerinin her ikisi de Başkan Biden'ın geçen yıl Ortadoğu'ya yaptığı ziyaretin bileşenleriydi ve şu anda ABD'nin aktif kolaylaştırma ve desteğiyle gerçekleştiriliyor” diyen Hodge, “Buna ek olarak, bu yılın başlarında TotalEnergies ile ABD ve Katar şirketleriyle birlikte imzalanan dönüm noktası niteliğindeki proje, emisyonları azaltırken Irak halkının ihtiyaçlarına hizmet edecek bir proje olan doğal gaz yakalamayı da içeriyor” ifadelerini kullandı.

Hodge, “Şeyh El Sani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, bölgedeki diğer liderler ve Irak halkının aktif desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Bağdat ile Irak Kürdistanı Bölgesi arasındaki koordinasyonu daha da geliştirmek için bu görüşmelere katılımını da memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

Irak Başbakanı Sudani 15 Haziran’da, Bağdat’a ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani için bir yemek verdi. Sudani yemeğe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’yi de davet etti.