Austin: Türkiye Savunma Bakanı’nı İsveç konusunda teşvik ettim

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NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacıyla, Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya katılan ABD'li Bakan Llyod Austin, Türkiye'de yaklaşık 10 gün önce savunma bakanı olarak göreve başlayan Yaşar Güler ile ilk ikili görüşmesini gerçekleştirdi.

"HER FIRSATI DEĞERLENDİRİYORUM"

Austin düzenlediği basın toplantısında, Güler’le tanışmak ve kendisini yeni görevi dolaysıyla tebrik etmek için bir araya geldiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Austin, "Tabii ki, her fırsatı değerlendiriyor, onu ilerleme kaydedilmesi, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verilmesi için cesaretlendiriyorum" diye konuştu.

ABD’li bakan Austin, önemli bir askeri yetkinliğe sahip olan İsveç'in "güçlü bir demokrasi" olduğunu söyledi. Ayrıca Llyod, İsveç'in Kuzey Avrupa semalarında ve denizlerindeki aktiviteler hakkındaki farkındalığına dikkat çekti, üyeliği ile NATO'nun yetkinliğinin de artacağını kaydetti.

GÜLER: TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRİRSE İSVEÇ DE ÜYE OLABİLİR

Öte yandan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görevli gazetecilerle NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Güler, ilk günkü oturum öncesinde Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın yapıldığını belirterek, "Toplantıda, Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha dile getirdik” diye konuştu.

“MÜTTEFİKLERİMİZDEN TAM DESTEK BEKLİYORUZ”

Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle gündemdeki konulara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini birinci ağızdan dile getirdiklerini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimizi her ortamda olduğu gibi burada da dile getirdik. Gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerimizde terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdik. PKK, YPG, PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Bu hususta tüm müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi belirttik.”

Güler, "İkili görüşmelerimizde, NATO’nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç’in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" dedi.