DAİŞ bağlantılı grup okula saldırdı: 40 kişi öldü

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Ulusal polis sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda konuşlu ADF milislerinin cuma günü geç saatlerde bir ortaokula saldırdığı duyuruldu. Açıklamada okulun yatakhanesinin yakıldığı ve yiyecek deposunun da yağmalandığı belirtildi.

Okuldan çıkarılan 40 ceset içerisinde kız ve erkek öğrencilerin de bulunduğu tespit edildi.

Çok sayıda öğrencinin de kayıp olduğunu açıklayan polis, güvenlik görevlilerinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına doğru sıcak takibini sürdürdüğünü duyurdu.

İlk olarak Uganda'da ortaya çıkan ADF, 1990'larda Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde etkili olmaya başladı. Örgüt, 2019’da yılında DAİŞ’e bağlılığını ilan etmişti.

Bu arada Uganda, ADF’ye karşı mücadele için daha önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne asker göndermişti.