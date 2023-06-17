Politika

İran güçleri ile PJAK arasında çatışma: 1 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile PKK’nin Rojhliat kanadı PJAK arasında çıkan çatışmada 1 İran askerinin öldüğü açıklandı.
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kürdistan İran Devrim Muhafızları Ordusu PJAK

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Doğu Kürdistan Meriwan kentinde Derreh Tefi ve Kani Sanan köylerinde PJAK ile çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Ruzgar Tebire" adlı askerin öldüğü aktarıldı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu geçtiğimiz günlerde PJAK’a karşı hava ve kara operasyonları başlatmıştı.

Askeri harekata ilişkin yapılan açıklamada, “rejim karşıtı gruplar” olarak adlandırılan gruplara ait karargahların “tamamen imha edileceği ve bölgenin terör unsurlarından arındırılacağı” belirtilmişti.

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