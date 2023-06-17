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Naci Görür’den Van’daki deprem yorumu: Bu bölge sürekli yükseliyor

Dün Van merkezli meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor" dedi.
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türkiye Deprem Van Naci Görür

HABER MERKEZİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Van merkezli 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, “Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle” dedi.

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