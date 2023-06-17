Naci Görür’den Van’daki deprem yorumu: Bu bölge sürekli yükseliyor

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Van merkezli 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, “Van Mollakasım’da 4,1 deprem oldu. Deprem muhtemelen Van Fay Zonunda. Bu bölge sürekli yükseliyor. 2011 yılında bu fay zonunda 7,2 deprem oldu. Bu yörede büyük deprem beklemiyoruz, sevgiyle” dedi.