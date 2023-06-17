Almanya'da 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu: 'Neredeyse parlıyor'

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Arkeologların Donau-Ries civarında bir mezarda yaptıkları kazıda Bronz Çağı'na ait bronz eşyalar bulundu.

Bir erkek, bir kadın ve bir çocuğa ait kemiklerin bulunduğu mezardan çok iyi korunmuş bir de kılıç bulundu. Mezarda bulunanların akrabalık derecelerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Bavyera Eyalet Yönetimi Anıt Koruma (BLfD) kurumu, Bronz Çağı'na ait kılıcın bronzdan yapıldığını ve çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada arkeologların buluşu şu ifadelerle anlatıldı:

"3000 yıldan daha eski olan ve neredeyse parlayacak kadar olağanüstü iyi korunmuş bronz bir kılıç. Bronz tam kabzalı kılıç ailesinden, sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış.”

İlk belirlemelere göre kılıcın Milattan Önce 14. Yüzyıla ait olduğunu belirten Alman yetkililer, keşfin son derece nadir olduğunu vurguladı.