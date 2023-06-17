The Guardian: El Hol Kampı’ndan Irak’a dönen DAİŞ’lilerin ailelerine güvenilmiyor

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The Guardian gazetesi, Rojava’daki El-Hol Kampından Musul’daki El Ceda Kampına dönen DAİŞ mensuplarının ailelerinin baskı ve zorluklarla karşılaştığını bildirdi.

El-Hol kampından Irak'a iade edilenlere güvenilmediğini kaydeden gazete, “El-Hol Kampından Musul yakınlarındaki El Ceda Kampına taşınan aileler, aile üyelerinden birinin DAİŞ'e katılması nedeniyle zulüm görüyor” ifadelerine yer verdi.

Haberde, geçtiğimiz ay, 4 DAİŞ ailesinin El-Hol Kampından Musul yakınlarındaki El Ceda Kampına taşındığı bildirilirken, “Sadece geçen hafta, Irak hükümeti 650 sivili El-Hol kampından birkaç ay kalacakları El Ceda Kampına taşıdı ve ardından bölgelerine geri dönmelerine izin verilecek. Suça bulaşmadıkları için sadece kendilerine yakın kişiler DAİŞ üyesiydi ve uzun yıllardır onlara şiddet düşünceleri aşılanıyor” denildi.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

“El-Hol Kampından ayrılıp Irak'a geri gönderilen DAİŞ aileleri misillemeden korkuyor. Bu nedenle geri dönenler, uluslararası ve yerel kuruluşlardan isimlerini anmamalarını talep ediyor. DAİŞ ailelerinin bölgelerine döndüklerinde bir evleri veya ödeyecekleri kiraları yok ama buna mecbur bırakılıyorlar."