İran ve Suudi Arabistan'dan ortak komisyon kurma kararı

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İran ile Suudi Arabistan, "ortak komisyon" kurma konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

İran ile Suudi Arabistan, ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda mutabık olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı binasındaki resmi karşılamanın ardından Abdullahiyan ile Bin Ferhan ikili görüşme yaptı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, bugün yaptıkları müzakerelerin Suudi mevkidaşı ile önceki görüşmelerinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

ABDULLAHİYAN: İKİ ÜLKENİN ÜST DÜZEY MAKAMLARININ ONAYINDAN SONRA ANLAŞMALAR UYGULANACAKTIR

Görüşmede çeşitli konuları ele aldıklarını belirten Abdullahiyan, “Ortak siyasi, ekonomik, sınır komisyonu kurulması ile uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer alanlarda mücadelenin önemi konusunda hemfikiriz. İki ülkenin üst düzey makamlarının onayından sonra anlaşmalar uygulanacaktır” açıklamasında bulundu.

Abdullahiyan, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydederek bölgesel güvenlik konusunda çok taraflı işbirliğini görüştüklerini söyledi.

Güvenliği tek başına askeri mesele olarak değerlendirmediklerini dile getiren Abdullahiyan, güvenliği bölge ülkeleri arasında siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari boyutları olan bir kavram olarak gördüklerini ifade etti.

Abdullahiyan, “Bugünkü toplantıda ayrıca sürdürülebilir ekonomik ve ticari işbirliği ve ortak yatırımın gerekliliği, özellikle iki ülkenin özel sektöründe daha fazla hareketlilik üzerinde duruldu. Tarafların ulaşım, turizm, teknoloji ve diğer ilgi alanlarında işbirliği konusunda mutabık kaldık” dedi.

Filistin halkına destek konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydeden Abdullahiyan, “Filistin sorununu çözmenin İslam alemi ve Tahran ile Riyad'ın ortak görüşünde temel ve öncelikli bir mesele olduğu konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Abdullahiyan, Sudan'da devam eden çatışmaların yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendiklerini aktardı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeninden başlamasının üzerinden yüz gün geçtiğini hatırlatan Abdullahiyan, büyükelçilikler ile idari işlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Abdullahiyan, Suudi Arabistan hükümetine Riyad'daki büyükelçiliğin açılmasındaki yardımları için teşekkür ederek Suudi Arabistan’ın Tahran ve Meşhed'deki diplomatik personeline de kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekledi.

FERHAN: YAKINDA TAHRAN'DA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ AÇILACAK

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Tahran’da olduğu için memnun olduğunu ifade ederek bugünkü görüşmenin önceki görüşmelerin devamı olduğunu söyledi.

İran'ın Riyad Büyükelçiliği’nin yeniden açıldığını hatırlatan Bin Ferhan, “Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli” ifadelerinde bulundu.

Bin Ferhan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasını umduğunu dile getirerek, “İlişkilerin normale dönmesinin İslam alemine ve dünyaya olumlu yansımasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Tahran ile Riyad ilişkilerine değinen Bin Ferhan, “Bu (ilişkiler), iki ülkenin bölgesel güvenlik, ekonomik kalkınma, kültürel ilişkiler ve diğer alanlarda işbirliği taahhüdü ile devam etmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği, bölgesel güvenlik ve deniz koridorları ile kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanında önemlidir” değerlendirmesini yaptı.

KRAL SELMAN'IN, İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'Yİ SUUDİ ARABİSTAN'A DAVETİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşeceğini belirten Bin Ferhan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in davetini kendisine ileteceğini söyledi.

Tahran ile Riyad'ın ilişkileri normalleştirmek için Çin'in arabuluculuğunda anlaşmaya varmasının ardından ilk kez üst düzey Suudi yetkili olarak Bin Ferhan İran'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan’dan Dışişleri Bakanı düzeyinde İran’a son ziyaret ise 2006 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal tarafından yapılmıştı.

İRAN İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME SÜRECİ

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran’da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.