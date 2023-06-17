Bitlis’te gazeteci Sinan Aygül’ü darbeden polis görevden uzaklaştırıldı

HABER MERKEZİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Gazeteci Sinan Aygül’ü darbeden koruma polisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.

Aygül, bunun üzerine saldırıya uğradığını ve ölüm tehdidi aldığını duyurdu:

“Biraz önce Tatvan’da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek ‘Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin’ diye tehditler ettiler. Tatvan Devlet Hastanesine götürülüyorum.”

Gazeteci Ruşen takva, saldırı anına dair görüntüyü paylaştı.

Bu arada konuya ilişkin Belediye Başkanı Geylani’den açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğimiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygül’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz.”

Geylani, saldırganlardan Yücel Baysali’nin açığa alındığını duyurdu:

Gazeteci Ruşen Takva, saldırı nedeniyle koruma polisi Engin Kaplan ile Yücel Baysali’nin gözaltına alındığını bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin valilikten açıklama geldi. Polis Engin Kaplan’ın görevden uzaklaştırıldığının açıklamanın tamamı şöyle:

“Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan Polis Memuru E.K hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak Polis Memuru E.K görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”