Steve Lutes: Misyonumuz ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek

ERBİL (K24)

ABD Ticaret Odası Ortadoğu İşleri Direktörü Anna Burress ve ABD Ticaret Odası Ortadoğu İşleri Başkan Yardımcısı Steve Lutes K24 haber bültenine katıldı.

“Misyonumuz ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmektir” diyen Lutes şunları söyledi:

“İş insanlarından oluşan bir ekiple geldik. Geçmişte birçok tecrübemiz var, farklı gruplar ve heyetler getirdik. Gıda sistemi üzerinde çalıştık. Şimdi de işinsanlarını ve ticari firmaları tarım sektörüne yatırım yapmaları için bir araya getirerek Kürdistan Bölgesi liderlerine bir teklif sunduk. Ayrıca Amerika ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde de etkin bir rol oynayabiliriz. Amerikan şirketlerinin gelmesindeki ana etkenlerden biri Kürdistan Bölgesi'nin istikrarıdır. Tarım uzmanlarının getirilmesi, tarım sektörü ve Kürdistan Bölgesi çiftçileri için iyi bir yardımcı olabilir. Anna (Anna Burress) ve ben heyette olan özel şirketleri getirdik, onlar tarım, üretim ve pazarlama alanında ekipman sağlayabilirler. Biz de bu fırsatı değerlendirerek Kürdistan Bölgesi'nin ürünlerini Amerika'ya ihraç etmek istiyoruz. Ayrıca ABD Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile işbirliği içinde özel sektördeki gelişme ve değişim için tüm çabamızı sarf edeceğiz.”

Kürdistan Bölgesi’nde önemli bal üretimi yapıldığını ifade eden Lutes, “Bu fırsatı değerlendirip Kürdistan Bölgesi'nin ürünlerini geliştirip Amerika'ya göndermek istiyoruz. Kürdistan Bölgesi'nde iyi bal var, onu yurt dışına ihraç etmek çok önemli” şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi'ndeki teknoloji ve doğal gaz ticareti hakkında ise şunları söyledi:

"Doğal gaz önemli bir enerji arzı… üzerinde çalışılabilir, enerji sektörü, özellikle doğalgaz konusunda Amerikan şirketleri çalışabilir. Teknolojinin gelişmesi de çok önemli, gelecekte Kürdistan Bölgesi için gelişmiş bir elektronik bankacılık sistemine sahip olmak istiyoruz.”

ABD Ticaret Odası Ortadoğu İşleri Direktörü Anna Burress de şunları kaydetti:

“Genel olarak tarım sektörüne odaklanıyoruz. Farklı alanlarda bir dizi tarım şirketini Kürdistan Bölgesi'ne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekibimiz 14 şirket ve 24 işinsanından oluşmaktadır. Heyet bizimle geldi, tarım sektöründe uzmanlığı var ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi ve koordinasyonumuzu genişletmek istiyoruz. Dokuzuncu Kabine'nin amacının gelir kaynaklarını çeşitlendirmek olduğunu biliyoruz, bu nedenle bir çalışma sistemi kurma olanaklarını araştırmak için büyük bir ekip getirdik.