Genel

Van'da iki mahalle arasında yayla kavgası: 7 yaralı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Van arazi kavga yayla

HABER MERKEZİ

İlçeye bağlı Cevizlibelen ile Altındere mahallelerinin sakinleri arasında yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müdahalesi yapılan 5 yaralı, helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti, güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv