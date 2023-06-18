Politika

Suudi Arabistan, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunu açacak

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğunun, Kurban Bayramı'ndan sonra açılacağı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın El-Vatan gazetesinde yayımlanan habere göre, Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, bayramın ardından açılacak.

Büyükelçilik ve konsolosluğun çalışmalara başlayacağı günle ilgili net bir tarih verilmedi.

Bu konunun, İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı ikili görüşmede konuşulduğu bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile dün başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Bin Ferhan, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını hatırlatarak, "Yakında Tahran'da büyükelçiliğimiz açılacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin normal seyrine dönmesi önemli bir konudur. Her iki ülke de bölgede önemli" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'dan İran'a dışişleri bakanı düzeyinde son ziyaret yaklaşık 17 yıl önce gerçekleşmişti.

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