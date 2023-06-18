Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı: Kürdistan'da hem din, hem de ibadet özgürlüğü var

ERBİL (K24)

Bugün başkent Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla ‘Kürdistan Birlikte Yaşam ve Barışın Beşiği Konferansı' düzenleniyor.

Konferans Uluslararası Nefret Söylemiyle Mücadele Günü'ne denk geldi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı Piştiwan Sadık,nefret söylemine dikkat çekti.

Sadık, yaptığı konuşmada nefret söyleminin barış, refah ve insanlık üzerinde büyük olumsuz etkisinin olduğunu ve toplumun istikrarına aykırı olduğunu belirtti.

Kürdistan'da Ortadoğu'nun diğer birçok bölgesinde bulunmayan hem din özgürlüğü hem de ibadet özgürlüğünun olduğunu vurgulayan Sadık, “Bu nedenle Kürdistan bütünleşme örneği olarak uluslararası konferanslara davet edilmektedir” şeklinde konuştu.