Başbakan: Bir arada yaşam ve kabullenme kültürümüzün ve yaşam tarzımızın bir parçası haline geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, ‘Kürdistan Birlikte Yaşam ve Barışın Beşiği Konferansı'nda konuşuyor.

Başbakan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kürdistan'ın birçok bölgesinde Kürtler, Türkmenler, Keldaniler, Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Müslümanlar, Hristiyanlar, Ezidiler ve Yahudiler bir arada yaşayıp, sıkıntılı zamanlarda birbirlerine yardım etmişlerdir. Aynı köyde cami, kilise ve havraların olduğu bir bölgeden geliyorum. Bu kültürle her zaman gurur duyacağım ve bu kültürü korumak ve geliştirmek için elimden geleni yapacağım."

Ayrıntılar geliyor…