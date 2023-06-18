Politika

Başbakan: Bir arada yaşam ve kabullenme kültürümüzün ve yaşam tarzımızın bir parçası haline geldi

Başbakan Mesrur Barzani, bir arada yaşama ve karşılıklı kabulün kültürümüzün ve yaşam tarzımızın bir parçası haline geldiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Birlikte Yaşam ve Barışın Beşiği Konferansı Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, ‘Kürdistan Birlikte Yaşam ve Barışın Beşiği Konferansı'nda konuşuyor.

Başbakan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kürdistan'ın birçok bölgesinde Kürtler, Türkmenler, Keldaniler, Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Müslümanlar, Hristiyanlar, Ezidiler ve Yahudiler bir arada yaşayıp, sıkıntılı zamanlarda birbirlerine yardım etmişlerdir. Aynı köyde cami, kilise ve havraların olduğu bir bölgeden geliyorum. Bu kültürle her zaman gurur duyacağım ve bu kültürü korumak ve geliştirmek için elimden geleni yapacağım."

Ayrıntılar geliyor…

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv