Urfa’da ölü bulunan Abdulbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı

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Urfa’da 11 Haziran’da kaybolan, 14 Haziran’da ise gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü halde bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı.

ANKA’nın ulaştığı raporda 14 Haziran günü yapılan otopsinin yaklaşık 2 saat sürdüğü görüldü.

Otopsi raporunda, Dakak’ın sol kolunun dış kısmında 2 adet birbirine paralel 2x0,1 cm.’lik ve 2,2x1cm.’lik sıyrıklar, sol kol üstte ise 3x0,1 cm.’lik yara izi, ensesinin sağında 4x0,4 cm.’lik sıyrık olduğu belirtildi.

Adli tıp uzmanları, raporda Abdulbaki Dakak’ın kesin ölüm nedenine ilişkin başka incelemeler isteyerek şunları belirtti:

“Kişinin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için alınan örneklerde Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda yapılacak histopatolojik (organ, doku ve hücrelerde oluşan değişikliklerin çeşitli yöntemler kullanılarak mikroskopta incelenmesi) ve toksikolojik (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili uzmanlık) incelemeler sonucu düzenlenecek raporların adli tahkikat dosyası ile birlikte tarafımıza gönderilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim.”