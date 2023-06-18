Politika

Gözlemevi: Rojava'da silahlı grupların yardımıyla 37 kişi cezaevinden firar etti

Serêkaniyê’deki cezaevinde aralarında DAİŞ mensuplarının da bulunduğu 37 kişi silahlı grupların yardımıyla firar etti.
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kürdistan SOHR Gözlemevi DAİŞ firar

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava’nın Serêkaniyê kentinde Türkiye destekli silahlı grupların desteğiyle aralarında terör örgütü DAİŞ mensuplarının da bulunduğu 37 kişinin firar ettiğini belirtti.

Gözlemevi, cezaevinden firar operasyonunun yaklaşık iki ay önce planlandığı ve kaçanların arasında DAİŞ mensuplarının da olduğunu kaydetti.

Ayrıca SOHR'nin verdiği bilgiye göre, Dirbêsiyê ve Amûd bölgelerinden daha önce kaçakçılarla Serêkaniyê bölgesine girmiş 18 sivil de bulunuyor.

Demokratik Suriye Güçleri ve Özerk Yönetim'e bağlı Asayiş Güçleri'nin 18 kişiyi yakaladığı ve kalan 19 kişinin ise halen arandığı vurgulandı. 

Silahlı grupların yardım etmeleri karşılığında her bir tutuklunun ailesinden 3 bin dolar fidye aldığı öğrenildi.

Serêkaniyê Kasım 2019'da Türkiye ve Suriye muhalefetine bağlı silahlı grupların kontrolüne girmişti.

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