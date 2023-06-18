Irak: Asurlular dönemine ait tarihi eser İtalya’dan geri alındı

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Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyen Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, bir hafta önceki İtalya ziyaretine ve oradan getirilen esere ilişkin açıklamada bulundu.

İtalyan yetkililere tarihi eserin Irak'a iade edilmesindeki desteğinden dolayı teşekkür eden Reşid, "Uzun yıllardır İtalya'da bulunan önemli bir tarihi eser parçasını ülkeye geri getirdik. Bu eser parçasını Ulusal Müze'ye teslim edeceğiz. Kaybolan ve çalınan tüm eserlerin ülkeye iade edilmesini ve burada o eserlere önem verilmesini umuyoruz" dedi.

Reşid, Irak ve İtalya arasında tarihi eserler alanında işbirliğinden bahsederek, "Irak'ın çalınan tarihi eserlerini ve ülkenin tarihini yurt dışından geri almak için çabalarımız sürecek" diye konuştu.

Irak Kültür ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el-Bedrani de iade edilen parçanın Irak'ın kuzeyindeki Asurlular dönemine ait olduğunu söyleyerek, "Daha önce de ABD, Lübnan ve Mısır gibi ülkelerden çalınan eserleri geri almıştık. Söz konusu eser parçası da orijinaldir" ifadelerini kullandı.

Irak Kültür Bakanlığı'ndan 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İngiltere'nin araştırma amacıyla 1993’te ödünç aldığı 6 bin eseri iade ettiğini duyurmuştu.