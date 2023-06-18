Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 24 yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde M.İ. idaresindeki tarım işçisi aileleri taşıyan midibüs, Numuneevler Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde N.H'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, midibüsteki yabancı uyruklu Mohammad Zain'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 2 sürücü ve midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (Kaynak: AA)