Politika

ABD’de ilk kadın Müslüman federal yargıcına onay

ABD Senatosu ülke tarihinin ilk Müslüman kadın federal yargıcını onayladı.
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Nusrat Choudhury
Nusrat Choudhury
ABD ABD Müslüman federal yargıç onay

HABER MERKEZİ

100 sandalyeli ABD Senatosu’nda 49'a karşı 50 oyla onaylanan Bangladeş kökenli Nusrat Choudhury New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde görev yapacak.

Illiniois eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü olan Nusrat Choudhury ırksal adalet ve ulusal güvenlik konularında çalışmalar yürüttü.

Nusrat Choudhury ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022 yılı Ocak ayında federal yargıçlığa aday gösterilmişti.

ABD'de federal yargıçlar azledilmedikleri sürece ömür boyu görev yapıyor.

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