ABD’de ilk kadın Müslüman federal yargıcına onay
HABER MERKEZİ
100 sandalyeli ABD Senatosu’nda 49'a karşı 50 oyla onaylanan Bangladeş kökenli Nusrat Choudhury New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde görev yapacak.
Illiniois eyaletinde Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) hukuk direktörü olan Nusrat Choudhury ırksal adalet ve ulusal güvenlik konularında çalışmalar yürüttü.
Nusrat Choudhury ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2022 yılı Ocak ayında federal yargıçlığa aday gösterilmişti.
ABD'de federal yargıçlar azledilmedikleri sürece ömür boyu görev yapıyor.