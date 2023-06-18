Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde 3’üncülük İtalya’nın

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
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HABER MERKEZİ

Uluslar Ligi üçüncülük maçında Avrupa'nın iki devi, Hollanda ve İtalya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya turnuvayı üçüncü bitirdi.

İtalya 6. dakikada Dimarco'nun golüyle Hollanda karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen ortada topu kontrol eden Raspadori topuk pasıyla topu Dimarco'ya yolladı. Yıldız futbolcu topu filelerle buluşturdu.

20. dakikada İtalya, Frattesi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı İtalya’nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada oyuna ikinci yarının başında giren Steven Bergwijn, skoru 2-1'e getirdi.

72. dakikada İtalya Federico Chiesa'nın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3

89. dakikada Hollanda, Wijnaldum'un golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadele 3-2 İtalya'nın üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonuçla İtalya turnuvayı üçüncü sırada bitirmiş oldu.

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