Başkonsolos Hicks : Kürdistan Bölgesi ABD için özel öneme sahip

ERBİL /K24)

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks, ABD Ticaret Odası heyetiyle beraber başkent Erbil’de düzenlediği basın toplantısında ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irvin Hicks, Kürdistan Bölgesi’nin ABD için özel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirten ABD'nin Erbil Başkonsolosu, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerine de değinen Başkonsolos Hick, seçimlerin zamanında yapılamasında yana olduklarını dile getirdi.

22 Mayıs’ta Kürdistan Parlamentosu’nda Yüksek Seçim Komisyonu’nun aktifleştirilmesi kararı kabul edilmişti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Sözcüsü Dilşad Şehab, parlamento seçimlerinin 18 Kasım 2023’te yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı. Ancak Kürdisatn Bölgesi’ndeki bazı siyasi tarafların engellemeleri nedeniyle seçim sürecinde gerektiği gibi ilerleme kaydedilmiyor.