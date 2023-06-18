Politika

Mike Pence, Trump’a sahip çıktı: Korkunç bir mesaj

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasının ülkeyle ilgili dünyaya "korkunç bir mesaj" verdiğini savundu.
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ABD Mike Pence Donald Trump Dava

HABER MERKEZİ

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Mike Pence, NBC News televizyonunda, eski Başkan Donald Trump’ın “devlete ait gizli belgeleri sakladığı” suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin soruları yanıtladı.

Eski bir ABD Başkanı’nın mevcut yönetim tarafından yargılanmasının dünyaya ABD ile ilgili “korkunç bir mesaj” verdiğini söyleyen Pence, Trump’a yönelik iddianamenin kutuplaşmış Amerikan siyasetini daha da bölmeye hizmet ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Pence, diğer yandan Trump’a yöneltilen iddiaların “ciddi” olmasına karşın, Başkan Joe Biden’ın evinden ve ofisinden çıkan gizli belgelere ve oğlu Hunter Biden hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumların aynı tutumun sergilenmediğini ima etti.

“HUKUK EKİBİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ”

Adalet Bakanlığının herkese eşit muamele göstermesi gerektiğini kaydeden Pence, başkan olursa Trump davasıyla ilgili af yetkisini kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya ise net bir yanıt vermedi.

Pence, “Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki bazı rakiplerimin neden eski Başkan’ın suçlu bulunacağını varsaydığını bilmiyorum” yorumunu yaptı.

2020 başkanlık seçimlerinde “sahtekarlık” yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence, geçmişte, 2020 seçimleri konusunda Trump’ın, “hukuk ekibi tarafından yanlış yönlendirildiğini” görebileceğini umduğunu söyledi.

Pence, “Kendisini anayasanın önüne koyan hiç kimse başkan olmamalı” şeklinde konuştu.

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