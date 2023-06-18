Politika

Çin: ABD’yle ilişkilerimizde en büyük tehlikeyi Tayvan oluşturuyor

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Tayvan'ın Pekin ile Washington arasındaki ilişkiler için "en büyük tehlike" oluşturduğunu söyledi.
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dünya Çin ABD ilişkiler Tayvan

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 5 yıl bir aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Dışleri Bakanı olan Anthony Bilinken, Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüştü.

Çin devlet televizyon kanalı CCTV'ye göre Çin Gang, bu görüşmede Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'e "Tayvan’ın sorununun, Çin'in çıkarlarının ağır bastığı en temel mesele, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu ve en önemli tehlike olduğunu” aktardı.

AFP ise Çinli bakanın, Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerin 1979'dan bu yana 'en düşük seviyede' olduğu saptamasında bulunduğunu bildirdi. 

Bu arada Reuters'ın aktardığına göre  Blinken, görüşmelerde iki ülke arasında gerilimi düşürmek için iletişim hatlarını açık tutmanın önemini vurguladı. 

Görüşmede iki bakan, gelecek sefer Washington'da tekrar görüşme konusunda anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, Blinken'in, Çinli mevkidaşıyla "samimi, somut ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini" bildirdi.

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