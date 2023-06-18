Hükümet Sözcüsü: Irak’ın siyasi sürecinde tehlikeli bir geriye dönüş var

ERBİL (K24)

K24'te yayımlanan “Basî Roj” programına katılan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Irak’ın siyasi süreci ve Erbil-Bağdat ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2003’ta yaşanan siyasi olaylardan sonra Irak’ın bileşenleri arasında ortak bir gelecek düşünesinin ortaya çıktığını belirten Cotyar Adil, “Ancak bunun şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Irak’ın siyasi sürecinde tehlikeli bir şekilde geri dönüş var” dedi.

Kürdistan Bölgesi olarak Irak hükümetiyle ilişkilerini devam ettirdiklerini ifade eden Adil, “Kürdistan halkı anayasal haklarımızdan taviz verilmesini kabul etmez” ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü, Irak Parlamentosu’nda onaylanan yasa tasarısının onaylandığı şekilde uygulanması temennisinde bulundu.

Irak’taki sorunların yalnızca ekonomik olmadığını belirten Cotyar Adil, daha yapısal sorunlar olduğunun vurguladı.

Cotyar Adil “Şu anda bir gelişmeyle karşı karşıyayız ancak bekleyip neler olacağını görmemiz gerek. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak bizim tavrımız net” şeklinde konuştu.

Bazı siyasi tarafların anlaştıkları konularda geri çekildiğini belirten Adil, bunun anlaştıkları prensipler açısından olumsuz bir durum olduğna işaret etti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin bütçe yasa tasarısı onaylanmadan önce Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve diğer yetkililerle sürekli temas halinde olduğunu belirten Sözcü Adil, buna rağmen Irak Anayasası’nın birkaç maddesinin ihlal edildiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi’nin varlığının bölgenin istikrar ve huzuru için önemine değinen Adil, “Irak halkının en büyük kazanımı anayasadır. Kürdistan Bölgesi’ni zayıflatmaya çalışan taraflar ancak çabaları başarıya ulaşmadı” değerlendirmesinde bulundu.