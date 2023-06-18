Politika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kürdistan Bölgesi Irak’la ilişkimizin ayrılmaz parçası

Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, “Kürdistan Bölgesi Hükümti, Irak ile 360 derecelik ilişkimizin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor” dedi.
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Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf
Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf
kürdistan ABD Kürdistan Bölgesi ilişkiler

ERBİL (K24)

Ortadoğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Washington’da temaslarını sürdüren Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barbara Leaf, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak ile 360 derecelik ilişkimizin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor” ifadelerini kuşşandı.

Ahmed'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Leaf, Kürdistan Bölgesi, Bağdat ve bölgedeki önemli gelişmeler hakkında samimi bir fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Öte yandan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Twitter’dan yaptığı paylaşımda bir ABD ticaret heyetinin Erbil ve Süleymaniye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

Alina Romanowski, “Bir ay içinde iki ABD ticaret heyeti, güçlü ekonomik ortaklığımızın bir başka işaretidir” ifadelerini kullandı.

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