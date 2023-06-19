İsveç’ten savunma raporu: Saldırıya uğrayabiliriz

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Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle NATO’ya girmek isteyen fakat Türkiye ve Macaristan’ın henüz onay vermediği İsveç’te bir savunma raporu hazırlandı.

İsveç parlamentosu savunma komitesi tarafından hazırlanan raporda, Rusya’nın İsveç’e olası bir saldırı gerçekleştirme ihtimalinin olası olduğu belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT’ye konuşan kaynaklar pazartesi günü yayınlanacak raporun detaylarını aktardı.

Raporda, Rus kara kuvvetlerinin Ukrayna’da olduğu ve önceliğin Ukrayna olduğu belirtilirken İsveç’e yönelik farklı tipte saldırıların olası olduğu da aktarıldı.

Raporun ele geçirilen bölümünde, “Rusya askeri güç kullanma ve siyasi ve askeri çok büyük risk alma konusunda çıtayı daha da düşürdü. Rusya’nın İsveç’e hava kuvvetleriyle, donanmasıyla, uzun menzilli silahlarla ya da nükleer silahlarla saldırma yeteneği halen mevcut” denildi.

Raporda ayrıca İsveç’in İskandinav ülkeleri ve AB yerine NATO’ya daha yakın durmasının da önemli olduğunu belirterek bu yeni doktrinin uygulanması gerektiği duyuruldu.