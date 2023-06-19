Politika

İmamoğlu: Değişim, gerektiriyorsa genel başkan değişimini de kapsamalı

Ekrem İmamoğlu, değişimin gerekiyorsa genel başkan değişimini de kapsaması gerektiğini söyledi.
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türkiye Ekrem İmamoğlu CHP değişim

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan “değişim” tartışmaları gündem olmaya devam ediyor. 

Seçimler sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mücadeleye devam”, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “değişim” mesajı vermişti.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Ekrem İmamoğlu, “değişim” mesajı ile ilgili olarak "İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız" dedi.

“Genel başkan ile görüştünüz. Bunları ona da anlattınız mı?” sorusuna İmamoğlu, "Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim" cevabını verdi.

“Peki, bu değişim neyi kapsamalı sizce?” sorusuna “Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu" cevabını veren İmamoğlu, “Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?” sorusunu “Gerekiyorsa o da dahil” şeklinde yanıtladı.

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