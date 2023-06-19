Politika

Peşmerge’nin mücadelesini konu alan fotoğraflar ABD Kongresi’nde sergilenecek

Sanatçı Yunus Muhammed’in Peşmerge’nin verdiği kurbanlar ve mücadelesini konu alan fotoğraflar ABD Kongresi’nde sergilenecek.
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kürdistan Peşmerge Güçleri mücadele fotoğraflar ABD Kongresi

ERBİL (K24)

Kürt fotoğraf sanatçısı Yunus Muhammed’in Peşmerge’nin verdiği kurbanlar ve mücadelesini konu alan fotoğraflar ABD’de sergilenecek.

Sergi üç bölümden oluşuyor: DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge’nin savunması ve verdiği kurbanlar, Kürt milletinin yaşamı ve tarihi, DAİŞ savaşında yaralananların durumu.

Fotoğraflar Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde ayın 22 ve 23’ünde saat 10.00’dan 16.00’ya sergilenecek.

Kürt nüfus yoğunluğu dolayısıyla “Küçük Kürdistan” olarak anılan ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville, Erbil ile kardeş şehir protokolü imzalamıştı.

Ayın 28’inde ABD Kongresi’nde kurulacak serginin 8 saat açık kalması bekleniyor. Fotoğraflar ayın 29’unda ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti ABD Temsilciğinde sergilenecek.

Sanatçı Yunus Muhammed, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada “Umarım bu iş herkes için yararlı olur özellikle tüm Kürdistan’ın gururu yaralı Peşmergeler için” ifadelerini kullandı.

 

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