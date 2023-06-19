Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti.

11.45'te başlayan görüşme için binaya girmeden önce açıklama yapan Özdağ, "İade-i ziyaret için geldik" ifadelerini kullandı.

Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise "Sayın Genel Başkan, seçim sürecinde iki kez Zafer Partisi'ni ziyaret etmişti. Hem iade-i ziyarette bulunmak, hem de seçimi değerlendirdik" dedi.

“SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşme oldu. Türkiye'yi, seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel seçimleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Aralarında 7 maddelik bir protokol imzalanmış, bunun üzerinde Özdağ 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı vermişti.